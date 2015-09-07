منع 10 من شباب الأحزاب من السفر لحضور مؤتمر فى السويد عبر تركيا

منعت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى، عدد 10 من شباب أحزاب سياسية مختلفة من السفر ضمن وفد إلى السويد، لحضور مؤتمر ثقافى بالسويد، لعدم الحصول على موافقات أمنية .

وكان وفد الأحزاب الذى يضم 22 شابا من أحزاب مختلفة، تقدم للسفر على متن طائرة الخطوط التركية إلى إسطنبول ترانزيت للتوجهة بعد ذلك لحضور مؤتمر ثقافى بالسويد.

وصرح مصدر أمنى بمطار القاهرة بأنه تم إلغاء سفر 10 من بينهم لأسباب أمنية، ولعدم الحصول على موافقات أمنية للسفر إلى تركيا وتم السماح لباقى أعضاء الوفد بالسفر، بينما تمت إعادة حقائب باقى الوفد والسماح لهم بمغادرة الدائرة الجمركية .