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« الوزراء»: إسناد أعمال «الزراعة» لوزير الري مؤقتًا.. ولا تغيير في حقائب أخرى

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« الوزراء»: إسناد أعمال «الزراعة» لوزير الري مؤقتًا.. ولا تغيير في حقائب أخرى « الوزراء»: إسناد أعمال «الزراعة» لوزير الري مؤقتًا.. ولا تغيير في حقائب أخرى

حسام مغازي وزير الري

كتب : محمد سويلم 

قال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، في تصريح خاص لــ ONA، إن مجلس الوزراء قرر إسناد مهام وزير الزراعة، لوزير الموارد المائية والري حسام غازي، وذلك عقب تقديم الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة السابق استقالته وقبولها من قِبَل رئيس الوزراء، والقبض عليه على خلفية اتهامه بقضايا فساد.

وأكد القاويش لأونا إنه لا توجد اسماء مطروحة حتى الآن لتولي حقبة الوزارة، كما أنه لا يوجد تغييرات في حقائب وزارية أخرى في الوقت الحالي، إلا أن حسم اسم الوزير الجديد سيتم بعد عودة رئيس الوزراء إبراهيم محلب، الذي يغادر القاهرة صباح غد الثلاثاء، متوجهًا إلى تونس لحضور اللجنة العليا المصرية التونسية، على أن يعود إلى القاهرة مساء الأربعاء.

وكان وزير الزراعة الدكتور صلاح هلال تقدم باستقالته إلى رئيس الوزراء إبراهيم محلب، اليوم الاثنين بعد اتهامه في قضايا فساد ورشوة.

 

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أونا