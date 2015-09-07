محافظ بني سويف يتابع مستوى النظافة بالشوارع والميادين الرئيسية‎

قام المستشار محمد سليم محافظ بني سويف بجولة مسائية بمدينة بني سويف حيث تفقد بعض شوارع المدينة الرئيسية والفرعية منها شوارع عبد السلام عارف ، والروضة ، صلاح سالم ، والجمهورية ، والمنطقة المجاورة لمحي الدين وكوبري السادات وذلك لمتابعة حالة النظافة بهذه الشوارع ومستوى الخدمات والمرافق بها وأعمال الرصف الجارية ببعض الشوارع.

و أصدر المحافظ توجيهاته لرئيس المدينة بالعمل الميداني المستمر لمتابعة أعمال النظافة واتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع مستوى النظافة بالشوارع ،

عقب ذلك قام المحافظ بزيارة مفاجئة لمستشفى ببا المركزي ، حيث تفقد المحافظ عددًا من الأقسام منها الاستقبال والطوارئ ، حيث شدَّد على ضرورة المرور اليومي على المستشفى والتأكد من وجود الأطباء في النوبتجيات والالتزام بكشوف الغياب التي تُرسل يوميًا للمحافظة ، ومتابعة شكاوى المواطنين، والعمل على توفير كافة الرعاية الصحية لهم.

واستكمل المحافظ جولته بالمدينة بمتابعة حالة النظافة والاشغالات بالشوارع ومستوى الخدمات والمرافق بها ،حيث تفقد بعض شوارعها الرئيسية والفرعية، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة والاشغالات أولًا بأول لرفع مستوى النظافة العامة وتيسير حركة المرور بالمدينة، موجهًا بضرورة نقل مقلب القمامة من داخل المدينة إلى خارجها في أسرع وقت ممكن.