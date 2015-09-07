معايير اختيار «المصريين الأحرار» لمرشحيه فى البرلمان بالمؤتمر الأسبوعي

نفى شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، ماتردد حول إعلان الحزب عن قوائم لمرشحيه في الانتخابات البرلمانية المقبلة حتى الآن، مؤكدًا أن الحزب سوف يعلن عن أسماء مرشحيه في وقت لاحق.

وحول حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان قرار إعادة توزيع الدوائر الانتخابية في محافظة قنا، قال المتحدث باسم الحزب، إن “المصريين الأحرار” في انتظار القرارات الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات في هذا الشأن.

وتابع شهاب وجيه خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحزب والذي عقد اليوم الاثنين، أن قوة “المصريين الأحرار” تدفع البعض للهجوم عليه، مؤكدًا أن ما يتعرض له الحزب من هجوم شديد لن يثنيه عن استكمال مسيرته في دعم الدولة المصرية والعمل على النهوض بها.

استنكر المتحدث ما أطلقه البعض من شائعات حول شراء الحزب لبعض النواب، مؤكدًا أن نواب مصر لا يباعوا ولا يشتروا، وأن مثل هذه الشائعات من شأنها التقليل من وعي الناخب المصري.

وشدد على أن “المصريين الأحرار” يضم مرشحين أكفاء لهم تواجد في الشارع المصري.

ولفت المتحدث إلى أن هناك من يحاول الهجوم على “المصريين الأحرار” بدعوى انه تحالف مع الإخوان أوالسلفيين، مؤكدًا أن الحزب لن يدخل في أي تحالف من أي نوع مع أي تيار متطرف، وأن الحزب يدعم الدولة المدنية والنظام القائم من أجل المواطن المصري.

وحول موقف الحزب من التظاهر ضد قانون الخدمة المدنية، أكد المتحدث باسم “المصريين الأحرار” أن البرلمان هو المنوط به تعديل القوانين، وعلى الرافضين للقانون الانضمام للأحزاب التي تساند آرائهم، محذرًا من التظاهر بدون تصريح في ظل ما تشهده مصر الآن من محاولات لزعزعة الأمن.

وحول الحملات الدعائية لمرشحي الحزب، أكد وجيه أن لجنة إدارة الحملات الانتخابية للمرشحين في حالة انعقاد دائم لوضع سياسات الدعاية للمرشحين، مشددًا على أن فكرة الحملة الرئيسية تقوم على الاتصال المباشر بين المرشح والناخبين.

وأشار إلى إعلان رئيس اللجان النوعية بالحزب د.محمود العلايلي، انتهاء الحزب من وضع برنامجه الاقتصادي، مؤكدًا أن “المصريين الأحرار” سيعلن عن برامجه بالكامل مع فتح باب الدعاية الانتخابية.

وقال إن الحزب سيعلن قريباً جداً عن عدد مرشحيه، مؤكدًا أن مرشحي الحزب أقل من نصف عدد أعضاء مجلس النواب المقبل .

وحول تعريف الحزب للمرشح الوطني، قال شهاب وجيه، إن “المصريين الأحرار” وضع 3 معايير لاختيار مرشحيه هى : حسن السمعة، الإيمان بمبادئ وأفكار الحزب، وشعبية النائب داخل دائرته، مؤكدًا أن هذه المعايير تم تطبيقها على المرشحين بشكل علمي.

وحول موقف الحزب من حملة “لا للأحزاب الدينية”، قال شهاب وجيه، إن الحزب يدعم أي منظمة أو حملة مدنية تعمل في إطار القانون، لافتاً إلى أن منافسة “المصريين الأحرار” وحزب “النور” هى منافسة انتخابية أساسها القدرة على إقناع الناخب بأن “المصريين الأحرار” لديه برنامج يهدف للقضاء على الفقر والنهوض بالدولة.

وحول موقف الحزب من القوائم، قال إن الأولولية للحزب المنافسة على المقاعد الفردية، مشيرا إلى دعم “المصريين الأحرار” لقوائم “في حب مصر” ومشاركته فيها بـ 11 مرشح، ومؤكدا على أن القوائم هدفها التمييز الإيجابي للدفع بأفضل المرشحين للبرلمان المقبل.

عرض شهاب وجيه، لأنشطة الحزب خلال الأسبوع الماضي، لافتاً إلى نعي الحزب لشهداء السعودية والإمارات والبحرين في اليمن.

ولفت إلى مشاركة الحزب في اجتماع لوزارة التطوير الحضري، لمناقشة مشاكل العشوائيات وخاصة في منطقة منشأة ناصر، وتنظيم أمانات المحافظات لدورات خاصة بالتدريب والتثقيف.

وأشار إلى وضع لجنة التعليم بالحزب برنامجاً لتطوير العملية التعليمية، مؤكدًا اهتمام “المصريين الأحرار” بالتعليم بشكل عام والتعليم الفني بشكل خاص.

وعرض لزيارة الدكتور خالد سمير رئيس لجنة الصحة، لعدد من المستشفيات بالمحافظات من أجل التعرف على مشاكل الأطباء والعمل على حلها.

وإشار إلى مشاركة أمانة عين شمس في حملة لرفع الإشغالات بالحي، وعقد صالون ثقافي بالإسكندرية حول التجارب التنموية الجديدة.