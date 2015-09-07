خالد صلاح: شائعات "الإرهابية" طالت عددا من الصحفيين بقضية "فساد الزراعة"

قال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى باستقالة وزير الزراعة صلاح هلال من الحكومة ، قرار هام جدا، لاسيما أن هذا الوزير تجرى معه تحقيقات فى قضية ما يسمى بـ"الرشوة الكبرى فى وزارة الزراعة".

وأضاف رئيس تحرير "اليوم السابع" عبر برنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أن شائعات الجماعة الإرهابية وأجنادهم من الصحف الصفراء، أصابت عددا كبيرا من الصحفيين منهم هو شخصيًا ومجدى الجلاد رئيس تحرير الوطن، فى قضية الفساد داخل وزارة الزراعة، مشيرا إلى أنه لم يتم الرد على هذه الشائعات بالرغم من أن هناك صحفيا هاربا من العدالة فى مصر خرج على محطة تابعة للإخوان تصدر من تركيا، أفرد صفحات عن معلومات خطيرة لديه عن تورط مجدى الجلاد وخالد صلاح فى قضية وزارة الزراعة وهروبهما إلى دول خارجية، ولكن بيان النيابة العامة حسم هذا الأمر والالتزام بقرار حظر النشر لأنه يجب احترام هذه القرارات التى تشجع على حفظ التحقيقيات وصولا للأدلة.

وأكد رئيس تحرير "اليوم السابع"، أن ما فعله الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، يوضح أنه لن يستطيع أحد أن يمد يده على أموال المصريين، ومن يحصل على رشوة سيعاقب بالحبس، بالرغم من أنه كان يمكن أن يتم "طبخ" القضية داخل الحكومة نظرا لأن "هلال" وزير بالحكومة، ولكن لا يوجد هذا وأراد الرئيس السيسى أن يبعث رسالة إلى مصر بأكملها، مفادها لا يوجد أحد يستطيع أن يسرق الشعب.

وأشار خالد صلاح، إلى أن محمد فودة المرشح للانتخابات فى دائرة زفتى، والمتهم فى قضية فساد الزراعة أحد المحسوبين على قطاع الإعلام لأنه انتشر كثيرا فى القطاع الإعلامى نتيجة عمله مستشارا إعلاميا لعدد من القنوات الفضائية وكتابته فى عدد من الصحف من بينها "اليوم السابع"، مشيرا إلى أن "فودة" خرج على الكثير من الشاشات التليفزيونية وكتب فى الكثير من الصحف وكان وسيطا فى شراء صحيفة الوطن مؤخرا بين المهندس محمد الأمين ومحمد كرارة، وكان زوجًا للفنانة غادة عبد الرازق، وقام بالكثير من الجهود فى "زفتى"، يجعل أى شخص ينخدع فى هذا.

- بيان من اليوم السابع حول شائعات الصحف الصفراء ومواقع الاخوان بقضية وزارة الزراعة: الصحيفة تفتح أبوابها لكل الآراء ولا تتحمل المسئولية عن جرائم من يكتب بها.. وسنواجه مروجى التهم السفيهة بالقانون