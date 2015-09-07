حمدى الفخرانى يطلب رفع البصمات عن المليون جنيه لنفى تهمة الرشوة عنه

أكد محمد عبد الوهاب، محامى المتهم حمدى الفخرانى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن موكله طلب خلال تحقيق النيابة معه، رفع البصمات عن مبلغ المليون جنيه، لإثبات صحة كلامه بأن الأموال المضبوطة لم يتقاضاها وإنما تخص النائب السابق علاء حسنين الذى كان يلعب دور الوسيط بينه وصموئيل زكى خلال مقابلتهما داخل فيلا علاء حسنين بالشيخ زايد.

كانت مباحث الأموال العامة تلقت بلاغًا من صموئيل زكى اتهم فيه الفخرانى بابتزازه ماليًا مقابل التنازل عن دعاوى قضائية أقامها ضده وبعد تجهيز المبلغ وترقيم العملات بواسطة البنك المركزى اتفق معه على تسليمه الأموال داخل الفيلا.

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