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صموئيل ثابت: جميع تسجيلات مكالماتى مع حمدى الفخرانى بمعرفة "الداخلية"

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صموئيل ثابت: جميع تسجيلات مكالماتى مع حمدى الفخرانى بمعرفة "الداخلية" صموئيل ثابت: جميع تسجيلات مكالماتى مع حمدى الفخرانى بمعرفة "الداخلية"
قال صموئيل ثابت، رجل الأعمال ومحامى شركة حليج الأقطان، إنه فى انتظار طلب النيابة العامة للإدلاء بأقواله فى قضية رشوة البرلمانى السابق حمدى الفخرانى، لافتاً إلى أنه لم يستسلم لابتزاز "الفخرانى" واستعان بالبرلمانى السابق علاء حسنين.

وتابع: "البرلمانى السابق علاء حسنين التقى معه فأخبره الفخرانى أنه على استعداد للتوقف عن ملاحقتى قضائياً مقابل تقاضى 5 ملايين جنيه، فقمنا بتبليغ مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية على الفور".

وأضاف "ثابت" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "السادة المحترمون" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى عبر فضائية "ontv"، أن المساعدات الفنية بوزارة الداخلية هى من وضعت أجهزة تسجيل اللقاء الذى جمعنى والنائب السابق علاء حسنين و"الفخرانى" بمنزله فى الجيزة، مشدداً على أن جميع المكالمات مسجلة.

ولفت إلى أن "الفخرانى" طالبه بالتوسط لدى رئيس شركة حليج الأقطان بغرض التنازل عن الدعوة القضائية التى قضت برد الشركة للدولة مقابل أخذ 50 مليون جنيه أو 12 فدانا ونصف من أراضى شركة حليج الأقطان بالمحلة الكبرى.

وأكد "ثابت" أن حكم رد شركة حليج الأقطان للدولة ترتب عليه صدور إنذار من التحكيم الدولى بلندن إلى المصرية، بضرورة سداد 17 مليار جنيه لمساهمى الشركة وهى قيمة الأسهم.

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