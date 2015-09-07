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عاهل الأردن يغادر في زيارة عمل تشمل الصين وكوريا الجنوبية

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عاهل الأردن يغادر في زيارة عمل تشمل الصين وكوريا الجنوبية عاهل الأردن يغادر في زيارة عمل تشمل الصين وكوريا الجنوبية
غادر العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم الاثنين عمان في زيارة عمل تشمل الصين وكوريا الجنوبية.

وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي أن عاهل الأردن سيعقد سلسلة لقاءات في بكين مع الرئيس الصيني شي جينبينج وكبار المسئولين الصينيين وفعاليات اقتصادية صينية ، كما يحضر في مدينة ينتشوان الصينية افتتاح معرض الصين والدول العربية الذي يشارك الأردن فيه كضيف شرف لهذا العام.

ومن المقرر أن يبحث العاهل خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية مع الرئيسة "بارك كون هي" وكبار المسئولين والفعاليات الاقتصادية هناك ، سبل تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات إضافة إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأدى الأمير رعد بن زيد كبير الأمناء ، اليمين الدستورية بحضور هيئة الوزارة نائبا عن العاهل الأردني.
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