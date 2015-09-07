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المقاومة الشعبية تعلن مقتل 30 حوثيا فى مواجهات بين الطرفين وسط اليمن

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المقاومة الشعبية تعلن مقتل 30 حوثيا فى مواجهات بين الطرفين وسط اليمن المقاومة الشعبية تعلن مقتل 30 حوثيا فى مواجهات بين الطرفين وسط اليمن
أفادت مصادر بالمقاومة الشعبية اليمنية مساء اليوم الاثنين بمقتل 30 من الحوثيين فى مواجهات عنيفة دارت بين الجانبين فى محافظة تعز وسط اليمن.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) إن 30 قتيلا من الحوثيين سقطوا وأصيب 57 آخرون فى مواجهات عنيفة اندلعت بين الطرفين فى منطقتى البعرارة والزنقل.

وأشارت المصادر إلى أن المقاومة استولت خلال تلك المواجهات على أسلحة تابعة للحوثيين، كما دمرت ثلاث دوريات عسكرية، وأوضحت أن المواجهات اندلعت بعد محاولة الحوثيين وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح التسلل نحو مناطق واقعة فى قبضة المقاومة، مؤكدة أنها تصدت ذلك الهجوم دون أن تشير إلى خسائر فى صفوف المقاومة.

ويأتى هذا التطور فى ظل استمرار الحوثيين وقوات صالح بقصف عدد من أحياء المدينة بالأسلحة الثقيلة وبشكل عشوائى حسب المصادر ذاتها، ولفتت المصادر إلى "أن نقص الدعم من قبل قوات التحالف العربى هو ما يؤخر المقاومة فى تحرير محافظة تعز بشكل كامل من قبضة الحوثيين وقوات صالح".
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