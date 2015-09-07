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التحالف الدولى ينفذ 15 غارة جوية ضد داعش فى سوريا والعراق

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التحالف الدولى ينفذ 15 غارة جوية ضد داعش فى سوريا والعراق التحالف الدولى ينفذ 15 غارة جوية ضد داعش فى سوريا والعراق
أعلنت قوة المهام المشتركة اليوم الاثنين عن تنفيذ 15 غارة جوية ضد تنظيم (داعش) الإرهابى فى العراق وسوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقل راديو (سوا) الأمريكى عن القوة قولها ، فى بيان أصدرته اليوم إن طائرات التحالف نفذت 4 ضربات جوية فى العراق بعدة مناطق مختلف استهدفت خلالها وحدات تكتيكية تابعة للتنظيم بالإضافة إلى دمرت مركبات وأسلحة.

وأوضح البيان أن إحدى الغارات التى نفذت فى العراق بالقرب من منطقة "طوز" دمرت 49 موقعا قتاليا تابعا لداعش بالإضافة لأربعة أنفاق وشحنة أسلحة.

وأشار البيان إلى أن طائرات التحالف شنت 11 غارة جوية فى سوريا قرب "الرقة ومارع" إضافة إلى عدة أماكن أخرى ، استهدفت خلالها تجمعات للقوات ووحدة تكتيكية ودمرت خمسة ملاجئ يستخدمها مقاتلو داعش.
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