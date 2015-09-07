عاصفة رملية تضرب شمال وشرق لبنان وتوقعات بإنعدام الرؤية غدا

اجتاحات عاصفة رملية قوية ، مناطق شمال وشرق لبنان أدت إلى حالات اختناق ، فيما كان الوضع أقل وطأة فى العاصمة بيروت.

وقال مدير مصلحة الأبحاث العلمية والزراعية اللبنانية ميشال افرام - فى تصريح صحفى اليوم - إن العاصفة الرملية ستستمر 3 أسابيع ، وستشتد اعتبارا من مساء غد ؛ لتنعدم الرؤية بشكل كبير.

>ودعا اللبنانيين إلى عدم الخروج من منازلهم ، حيث ستكون نسبة الاختناق 90%.

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