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عاصفة رملية تضرب شمال وشرق لبنان وتوقعات بإنعدام الرؤية غدا

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عاصفة رملية تضرب شمال وشرق لبنان وتوقعات بإنعدام الرؤية غدا عاصفة رملية تضرب شمال وشرق لبنان وتوقعات بإنعدام الرؤية غدا
اجتاحات عاصفة رملية قوية ، مناطق شمال وشرق لبنان أدت إلى حالات اختناق ، فيما كان الوضع أقل وطأة فى العاصمة بيروت.

وقال مدير مصلحة الأبحاث العلمية والزراعية اللبنانية ميشال افرام - فى تصريح صحفى اليوم - إن العاصفة الرملية ستستمر 3 أسابيع ، وستشتد اعتبارا من مساء غد ؛ لتنعدم الرؤية بشكل كبير.
>ودعا اللبنانيين إلى عدم الخروج من منازلهم ، حيث ستكون نسبة الاختناق 90%.
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