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اللجنة العليا للانتخابات: ليس هناك ما يدعو لإعادة إجراء الكشوف الطبية

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اللجنة العليا للانتخابات: ليس هناك ما يدعو لإعادة إجراء الكشوف الطبية اللجنة العليا للانتخابات: ليس هناك ما يدعو لإعادة إجراء الكشوف الطبية

أرشيفية

صرح القاضي عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا لانتخابات، أن أعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة القاضي أيمن عباس، أنه بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري اليوم  الأثنين بشأن بطلان قرار سريان التقارير الطبية السابق صدورها لطالبي الترشح  وكانت اللجنة قد استطلعت الرأي الفني بشأنها، فأشار الي أن ليس هناك ما يدعو لإعادة إجراء الكشوف الطبية.

فإن اللجنة العليا للانتخابات مع ذلك تلتزم بتنفيذ الأحكام القضائية ووجهت بإتخاذ ما يلي :
> 1- سرعة الاتصال بطالبي الترشح لتقديم كشوف طبية حديثة حتى تستكمل المستندات اللازمة للترشح .
> 2- استمرار العمل في لجان المحافظات لتلقي التقارير الطبية الحديثة فقط أيام ” 13،14،15″ سبتمبر 2015 من الساعة التاسعة صباحاً حتي الساعة الخامسة مساءًا عدا اليوم الأخير فيكون العمل من الساعة الثانية مساءً.
> 3- إخطار وزارة الصحة بما ورد في البندين السابقين

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