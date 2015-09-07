صحيفة بريطانية: تسلل أكثر من 4 ألاف داعشي لأوروبا

قالت صحيفة بريطانية “ساندي إكسبريس”، أن أكثر من أربعة آلاف من مسلحي تنظيم “داعش” تسللوا سرًا إلى دول الغرب كلاجئين.

وقالت الصحيفة “إن وكيلاً من “داعش” تحدث عن عملية سرية جارية، وأكد أن الآلاف من التنظيم هم في الوقت الراهن، متواجدون في دول الاتحاد الأوروبي، وأن “داعش” يهرب المسلحين عبر الحدود التركية، ومن ثم يرسلهم إلى الدول الأوروبية كلاجئين”.

وأفاد المصدر أن المهاجرين غير الشرعيين يتدفقون إلى أوروبا بمساعدة مهربين محليين إرهابيين، كما أوضح أن الغرض من تسلل المسلحين هو إقامة دولة الخلافة في جميع أنحاء العالم.

وبحسب ما ذكره موقع “سبوتنك”، أن صرح وزير الهجرة اليوناني يانيس موزالاس، اليوم الاثنين، على وجود “جهاديين” بين اللاجئين والمهاجرين من بلدان الشرق الأوسط المتوجهين إلى أوروبا، وذلك في إشارة واضحة إلى مسلحي تنظيم “الدولة الإسلامية”، بحسب صحيفة “بروتوتيما” اليونانية.

وقال الوزير موزالاس، اليوم: “من السذاجة أن نقول بأنه لا يوجد “جهاديين” بين اللاجئين، أعتقد أن الأجهزة الأمنية أكدت على عدد من المسلحين، تمكنوا من التسلل إلى أوروبا”.