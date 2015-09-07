أخبار عاجلة

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
ملك المغرب يعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
الكرملين: موسكو لا تملك تأثيرًا على الأسد ولا تقدم له دعمًا غير مشروط -
العرب اليوم: دهس وانفجارات وهجمات -
التظاهرات تهدد لقاء سموحة وبيدفيست -
مساء الأنوار: تصريحات ك. إبراهيم حسن من أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: تصريحات مرتضى منصور حول زيارة رئيس الوزراء لنادي الزمالك -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : البيع بالآجل لتجار التجزئة يؤثر في رفع الأسعار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

فيديو|| السوريون بين شقي الرحى «العنصرية الأوروبية والحروب الداخلية»

Google+ Print
فيديو|| السوريون بين شقي الرحى «العنصرية الأوروبية والحروب الداخلية» فيديو|| السوريون بين شقي الرحى «العنصرية الأوروبية والحروب الداخلية»

صورة أرشيفية

تقرير: سمر سيد

مع اضطراب الأوضاع السورية، وهروب السوريون إلى دول أخرى، باحثين عن مأوى لهم خارج البلاد بعد عمليات القتل الجماعي، التي تستهدفهم، تواجه الدول الأوروبية خطرًا كبير بالنسبة لها، وهو زيادة عدد المهاجرين بالدول الاوروبية.

ويلجئ السوريون يوميًا إلى دول أخرى، فارين من الأوضاع الداخلية في سوريا، والتهديد اليومي الذي يواجهه المدنين.

ولذالك قامت المفوضية الأوروبية بوضع مجموعة جديدة من الحصص الوطنية، تقضي بأن تستقبل ألمانيا أكثر من 40 ألف طلب لجوء، وفرنسا 30 ألفًا من أصل 160 ألف طلب لجوء، وفي المجمل تقول إنه يجب نقلهم من الدول المقمين فيها “إيطاليا واليونان والمجر”.

وكانت المجر قد منعت في وقت سابق، المهاجرين من السفر إلى غرب أوروبا، لكنها ألغت هذه القيود يوم الجمعة، ونقلت المهاجرين إلى الحدود النمساوية.

- عائلة سورية لاجئة تلقي نفسها على سكة الحديد في محطة قطارات بودابيست

" frameborder="0">

وفي ألمانيا، أحدث مجموعة من المعارضين عمليات شغب، تنديدًا لدخول لاجئن سوريين إلي البلاد، كما قام بعضهم بإحراق المخيم، الذي كان يُعد لاستقبال اللاجئين.

واتهم معارضون ألمان، المستشارة أنجيلا ميركل بالتسبب في كارثة حقيقية، لقيامها بفتح حدود ألمانيا أمام المهاجرين.

كما استعملت السلطات المقدونية في الأيام الماضية، القنابل الصوتية وخراطيم المياه لمواجهة آلاف المهاجرين، معظمهم سوريون، العالقين على حدودها مع اليونان، قبل أن تسمح لهم بدخول أراضيها.

-غاز وطوارئ على حدود مقدونيا لصد المهاجرين السوريين

على صعيد أخر، أعلنت قبرص أنها ستستقبل 300 لاجئ فقط من الشرق الأوسط ككل، ويفضل أن يكونوا من المسحيين الأرثوذكس، وسارت كلاً من سلوفاكيا وجمهورية التشيك على نفس النهج، كما صرح رئيس الوزراء المجري “فيكتور أوربان” مسبقاً، أن اللآجئون سيشكلوا عبئا مالياً غير محتمل على الدول الأوروبية، وأن هذا سيؤثر على “دول الرخاء المسيحية” في القارة الأوروبية.

وخصصت السلطات الروسية -بعد الهجوم عليها بأنها راعية عمليات قتل المدنيين، لما تقوم به من تسليح النظام السوري- ثلاث معسكرات في ثلاث مدن روسية “سراتوف، وتفير، وبيرم” لاستيعاب اللآجئين السوريين، لكن الطاقة الاستيعابية لهذه المعسكرات، لا تزيد عن 150 عائلة، بالإضافة إلى الظروف المعيشة في المعسكرات صعبة جداً، فهي أقرب ما تكون إلى السجن، ولهذا فإن الكثير من اللاجئين يتطلعون للهروب إلى دول أوروبية، بحثاً عن مأوي اشبة للحياة الانسانية، وهو أقل حق لهم بعد التشريد الإجباري الذي فُرض على الشعب السوري.

- طفلة سورية تنهار بكئاً امام ضابط تركي

" frameborder="0">

ويزداد عدد النازحين السوريين يوماً بعد يوم خارج سوريا ويزداد معه اعداد الموتى، غرقاً أو قتلاً أو مرضاً أثناء لجوئهم إلى دولة أخرى حتى الآن، بحثاً عن حياه إنسانية كريمة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو| مواطن يشتري سلحفاة من بائع سمك.. ويكتشف أنها ثروة قومية

فيديو| مواطن يشتري سلحفاة من بائع سمك.. ويكتشف أنها ثروة قومية

مدير «مستشفى جمصة» يعلق على واقعة الفيديوهات الجنسية للممرضات

مدير «مستشفى جمصة» يعلق على واقعة الفيديوهات الجنسية للممرضات

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

فيديو| مرتضى لمسؤولي الزمالك السابقين: «قعدتوا 10 سنين من غير بطولة.. اتكسفوا على دمكم»

فيديو| مرتضى لمسؤولي الزمالك السابقين: «قعدتوا 10 سنين من غير بطولة.. اتكسفوا على دمكم»