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سيارات محملة باللحوم المدعمة لبيعها بمدينتي “ببا وإهناسيا‎”

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سيارات محملة باللحوم المدعمة لبيعها بمدينتي “ببا وإهناسيا‎” سيارات محملة باللحوم المدعمة لبيعها بمدينتي “ببا وإهناسيا‎”

محافظ بني سويف

وجه المستشار محمد سليم محافظ بني سويف، سيارات بيع اللحوم “منافذ بيع اللحوم المدعمة المتنقلة” بسعر 45 جنيهًا للكيلو اللحم البلدي و22 جنيهًا لكيلو اللحم “المبرد”، بمدينتي ببا واهناسيا والتي تدعمها المحافظة بـ 10 جنيهات ، مشددًا على ضرورة التيسير على المواطنين ومنع التكدس والزحام أمام منافذ البيع وتيسير حصولهم على احتياجاتهم من اللحوم .

وذلك في إطار توفير السلع التموينية المدعمة وزيادة المعروض منها وخاصة اللحوم، بما يساهم في ضبط وتحقيق توازن الأسعار بالأسواق والحد من إرتفاع السلع الأساسية وأن تكون في متناول المواطن البسيط بأسعار مناسبة.

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