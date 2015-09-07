غلق مستشفى خاص لقصوره فى مكافحة العدوى وضعف أداء الممرضين بالقليوبية

أكد الدكتور محمد لاشين، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إغلاق مستشفى خاص بقرية باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية، بعد تعدد شكاوى المواطنين من قصوره فى مكافحة العدوى.

وقال لاشين إن قرار إغلاق المستشفى جاء بعد شكاوى تأكد المشرفين بالمديرية من صحتها ووجود 9 مخالفات أبرزها عدم تواجد المدير الطبىوعدم كفاءة طاقم التمريض والقصور فى مكافحة العدوى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن القرار ليس الهدف منه غلق المستشفى وإنما تلافى القصور حفاظا على صحة المواطنين، مؤكدا أن اللجنة اكتشفت 9 مخالفات أبرزها عدم تواجد المدير الطبى والقصور فى مكافحة العدوى والتمريض غير مؤهل للعمل.