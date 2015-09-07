الأردن تمنع كمال الهلباوى من دخول أراضيها لأسباب أمنية

أوقفت السلطات الأردنية كمال الهلباوى، المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان فى الغرب، ومنعته من دخول أراضيها لأسباب أمنية، ومن المنتظر ترحيله إلى مصر خلال ساعات.

وقال الهلباوى فى اتصال هاتفى مع "اليوم السابع" من مطار الملكة علياء الدولى، إنه وصل الأردن حوالى الساعة الـ4 عصرًا للمشاركة فى عزاء نجل الشيخ هاشم القيسية، رئيس مجلس إدارة قناة أزهرى، لكنه فوجئ بالسلطات الأمنية فى المطار تمنعه من دخول الأراضى لأسباب أمنية.

وأضاف: "لم يخبرنى أحد بطبيعة الأسباب الأمنية التى تم بناء عليها وضع اسمى على قائمة الممنوعين من دخول الأردن، ومن المنتظر أن أعود إلى القاهرة بعد ساعات قليلة حيث سيتم ترحيلى عبر الخطوط الملكية الأردنية".

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