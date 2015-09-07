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"سيدتي نت"يضع أمامك لوحة ألوان خريف 2015

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"سيدتي نت"يضع أمامك لوحة ألوان خريف 2015 "سيدتي نت"يضع أمامك لوحة ألوان خريف 2015

الإثنين 07-09-2015 16:44

اقترب الخريف والشتاء، وحان وقت تحضير خزائننا لاستقبال هذين الفصلين بأفضل طريقة ممكنة وأكثرها عصريّة... ولكن، لا يمكننا تحقيق ذلك إلّا بالاستعانة بدليل يُعرّفنا على أبرز صيحات الموضة ، سواء في ما يخُصّ الألوان أو القصّات. في ما يلي سنقدّم لك تقريراً كاملاً عن أهمّ ألوان خريف وشتاء 2015-2016، من دليل "بانتون".
قدّمت شركة "بانتون" Panton دليلها السنوي عن أهمّ ألوان الموسم، والتي استخدمتها كُبرى دور الأزياء العالميّة في مجموعاتها، وعلى أحدث تصاميمها. وهذه الألوان كانت لها تسميات خاصّة استوحيت من الطبيعة في الغالب، وأبرزها "الزيتي الهادئ" Dried Herbs وهو أحد أبرز ألوان الموسم، ويشبه لون الأعشاب الجافّة .

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وقد رأيناه عند كلّ من "جيسون وو" Jason Wu، و"فيكتوريا بيكهام" Victoria Beckham. كما برز لون "البيج البلوطي" Oak Buff وهو لون خريفي بامتياز، هادئ وأنيق، وقد رأيناه عند كلّ من "فيندي" Fendi، و"إيترو" Etro. ومن ثم لون "رمادي العاصفة" Stormy Weather المستوحى من الطقس العاصف في الشتاء، وقد رأيناه عند كلّ من "بالنسياغا" Balenciaga، و "أندرو جن" Andrew Gn. ومن الألوان الرائجة أيضاً، "الأزق المُخضرّ"، وهو لون عميق وعصري، وقد رأيناه عند كلّ من "إيلي صعب" Elie Saab، و"مايكل كورس" Michael Kors. ولون الأحمر العنّابي هو أيضاً من الألوان الرائجة جدّا، ويسمّى "مارسالا" Marsala وهو لون غني وجذّاب، وقد رأيناه عند كلّ من "جيفنشي" Givenchy و"ألبيرتا فيريتي" Alberta Ferretti. وللبرتقالي أيضاً حصّة هذا الشتاء، ويسمّى Cadmium Orange وقد رأيناه عند "ديور" Dior و"بالمان" Balmain وهو لون حيوي ودافئ. وهناك لون "بنفسجي الأوركيد" Amethyst Orchid الذي يرتبط بالفخامة والرقيّ، وقد رأيناه عند كلّ من "كلوي" Chloe و"مارك جايكوبس" Marc Jacobs. وأخيراً هناك اللون الوردي الهادي "Cashmere Rose" وهو لون ناعم وأنثوي، وقد رأيناه عند "شانيل" Chanel و"بلومارين" Blumarine.
بعد ان تعرفت على أهمّ ألوان فصلي الخريف والشتاء القادمين، أخبرينا أيّها تفضّلين، وماذا ستختارين منها لملابسك وأناقتك؟

 

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