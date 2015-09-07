قائد إسرائيلى: بقاء "حماس" قوية بغزة وسيطرتها على الفصائل من مصلحة تل أبيب

قال قائد المنطقة الجنوبية فى الجيش الإسرائيلى سامى ترجمان، اليوم الاثنين، إن إسرائيل لم تخطط خلال حربها على غزة أن تسقط حماس من الحكم، موضحا أن "هناك مصلحة فى إبقائها قوية بحكمها على القطاع لتسيطر على الوضع الأمنى وعلى الفصائل الأخرى".

وأشار فى تصريحات له خلال مؤتمر "هرتسيليا" الأمنى، أن "إسرائيل ستنظر مستقبلا فى تغيير حكم حماس بغزة، لكنها فى الوقت الحالى غير معنية بذلك وأن عملية الجرف الصامد كانت قائمة على منطق توجيه ضربات صعبة لإضعاف الحركة فى مواجهة إسرائيل، وفى المقابل عدم إسقاطها حتى لا يتم زعزعة الاستقرار ونتحمل مسئولية القطاع".

وأشار إلى أن" 70% من مقرات حماس الأمنية لم يتم مسها خلال الحرب من أجل هذا الهدف، مبينا أن إسرائيل لن توقع اتفاق تهدئة مع الحركة وأن الوضع السائد سيكون الهدوء يقابله هدوء".

ولفت إلى أن "إسرائيل لا تريد السيطرة على غزة حتى لا تتحمل المسئولية عن المشاكل الداخلية فى القطاع من بنية تحتية ورعاية اجتماعية وحل أزمات البطالة وإمكانية انحلال الأمن وحدوث فوضى"، مشيرا إلى أن ذلك بحاجة لمشاركة دولية واسعة فى تحمل المسئوليات عن القطاع.

وأشار إلى صعود قوة السلفيين الجهاديين فى غزة، وأن حماس تشعر بالقلق تجاه ذلك، كما أن إسرائيل تراقب إمكانية تأثير تلك الجماعات مستقبلا بهدف تقويض السيادة والسيطرة على القطاع.