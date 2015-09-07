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15 غارة لقوات التحالف ضد داعش فى سوريا والعراق

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15 غارة لقوات التحالف ضد داعش فى سوريا والعراق 15 غارة لقوات التحالف ضد داعش فى سوريا والعراق
قالت قوة المهام المشتركة في بيان اليوم الاثنين إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة نفذ 11 غارة جوية ضد تنظيم داعش في العراق يوم الأحد بالإضافة لأربع غارات ضد التنظيم في سوريا.

وقال البيان إن الهجمات في العراق توزعت في مناطق مختلفة من البلاد فضربت وحدات تكتيكية ودمرت مركبات وأسلحة، ونفذت غارة قرب طوز دمرت 49 موقعا قتاليا تابعا لداعش بالإضافة لأربعة أنفاق وشحنة أسلحة.

وتركزت الهجمات في سوريا قرب الرقة ومارع وغيرها حيث ضربت منطقة تجميع للقوات ووحدة تكتيكية ودمرت خمسة ملاجئ يستخدمها المقاتلون من التنظيم.

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