عاصفة رملية تضرب لبنان وتسبب عددا من الإصابات شمال وشرق البلاد

ضربت عاصفة رملية لبنان اليوم الاثنين وأدت إلى إصابة 35 شخصا بحالات ضيق تنفس واختناق في شرق وشمال البلاد.

وأعلنت مصلحة الأبحاث العلمية والزراعية في لبنان في بيان أن "أسوأ عاصفة رملية تضرب لبنان ،والرياح في البقاع عاتية وهي شرقية، والرؤية لا تتجاوز 40 مترا، وتأثير الغبار على المواطنين كبير وتم نقل 8 إصابات إلى مستشفى رياق بسبب ضيق التنفس ".

وأشارت مصلحة الأرصاد العلمية إلى أن "المناخ صحراوي مئة في المئة وسكان البقاع يؤكدون أن المنظر وكأنه في إحدى صحاري الدول العربية".

من جهة أخرى، ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن عناصر الصليب الأحمر اللبناني قاموا بإسعاف عدد كبير من المصابين بحالات اختناق جراء موجة الغبار التي تضرب المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية من منطقة عكار شمال لبنان، وأن عدد المصابين بلغ نحو 35 إصابة حتى الآن تتم معالجتهم في أحد مستشفيات المنطقة.

وأضافت الوكالة أن الغبار يحاصر المنازل في القرى شمال لبنان "خصوصاً في منطقة الدريب وتحديدا في بلدات البيرة والقبيات ومنطقة جبل أكروم ووادي خالد وخربة داوود، وصولا حتى ساحل عكار".

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