ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بسوهاج

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة سوهاج القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات.

تلقي اللواء أحمد أبو الفتوح إخطارًا من ضباط قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد بتلقيهم بلاغًا من المدعو سعيد مبروك حسن سليمان سن 29 سائق ويقيم بناحية كفر حجازي دائرة مركز الشهداء ” المنوفية ” باكتشافه سرقة السيارة ملكة رقم 3527 م أ ص نقل ” حال تركها بمدينة ناصر دائرة القسم ولم يتهم أحد بسرقتها .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 6070 جنح قسم ثان سوهاج لسنة 2015.

وتوصلت جهود الأمن إلي أن وراء ارتكاب الواقعة كل من : زين العابدين م 37 عاطل و خليل إ سن 32 عاطل و ياسر أ سن 32 عاطل و مصطفي م وشهرته فلوته سن 20 عاطل و أحمد ع سن 36 عاطل – ويقيمون بناحية ساحل سليم ” أسيوط ” و حسن م سن 32 عاطل ويقيم بناحية درنكه ” أسيوط “، و الأمجد ع سن 50 عاطل ويقيم شارع أم المؤمنين – دائرة القسم .

أكدت التحريات قيام المذكورين بتكوين تشكيل عصابي تخصص فـي سرقة السيارات بأسلوب المغافلة عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط فريق البحث مدعومه بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن أسفرت عن ضبط المتهمين من الأول حتي الثالث حال تواجدهم بدائرة القسم مستقلين السيارة رقم 59650 ملاكي أسيوط قيادة الثالث والتي كانت تستخدم في أرتكاب وقائع السرقات وضبط بحوزة المتهم الأول مفك وشوكة معدنية وبحوزة الثاني سلاح أبيض مطواة.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين وشخص أخر يدعي تامر ع ويقيم بناحية النزلة المستجده دائرة مركز ساحل سليم ” أسيوط “وأن السيارة المبلغ بسرقتها لدي المتهم السادس.

أضاف المتهمون بقيامهم بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة وتزوير أوراقها وتغيير بعض معالمها برقم الشاسية والموتور وإعادة ترخيصها بوحدة مرور أبو تيج التابعة لإدارة مرور أسيوط تحت رقم 60625 نقل أسيوط.

بالتنسيق مع أمن أسيوط تم استهداف المتهمين الرابع والخامس حيث تم ضبطهما وبحوزة الرابع شريط، أقراص مخدرة لعقار التامول ومفك حديد وبإرشادهما تم ضبط السيارة المبلغ بسرقتها وتبين أنها تحمل لوحات معدنية 60625 نقل أسيوط.

بتطوير مناقشة المتهمين أعترفوا بأرتكاب الوقائع التالية : سرقة السيارة رقم 52424 نقل سوهاج عن بلاغ المدعو محمد عبد النبي عبد العال سن 26 سائق ويقيم بناحية القنابرة – دائرة مركز سوهاج وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13158 جنح مركز سوهاج لسنة 2015، وسرقة السيارة رقم 5276 ق م ب ” نقل قليوبية ” عن بلاغ المدعو محمود جمال أحمد بيومي – وتحرر عن ذلك المحضر، رقم 6255 جنح قسم ثان سوهاج لسنة 2015، سرقة السيارة رقم 2435 نقل سوهاج عن بلاغ رامي نصحي بخيت – وتحرر عن ذلك المحضر ، رقم 6200 جنح قسم ثان سوهاج لسنة 2015.

وأضافوا بأن السيارات المشار إليها لدي المتهم السادس تمهيداً للتصرف فيها وتزوير أوراق لها و كلفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهمين وصولاً لأبعاد نشاطهم الإجرامي وضبط باقي المتهمين والمسروقات .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 27 أحوال القسم وجاري العرض علي النيابة العامة .