المخرج تامر محسن ضيفًا في “جمهورية مصر في العربية” على راديو هيتس

يحل المخرج تامر محسن ضيفًا على برنامج “جمهورية مصر في العربية” المذاع على راديو هيتس على تردد 88.2 إف إم “إحدى محطات شبكة راديو النيل ” غدًا الثلاثاء مع تامر عادل من السادسة وحتى الثامنة مساء.

يتناول اللقاء كواليس أخر أعمال تامر محسن مسلسل “تحت السيطرة” الذي أذيع في رمضان الماضي ولاقى نجاحا كبيرا ،كما يتطرق الحوار لأعمال تامر محسن الأخرى كمسلسل “بدون ذكر أسماء ” وفيلم “قط وفار” وعلاقته بالكاتب الكبير وحيد حامد.

البرنامج يذاع يوميا من الأحد للخميس من السادسة للثامنة مساء تقديم تامر عادل وإعداد هاجر جميل.