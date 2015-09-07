ارتفاع أعداد المرشحين لـ 143 مرشحًا بأسيوط‎

قال المستشار جمال عبد الرحمن، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية بمحافظة أسيوط أن اللجنة تلقت اليوم الاثنين أوراق ترشح 5 مرشحين جدد ليصبح اجمالى المرشحين 143 مرشحا في اليوم السابع لفتح باب الترشح.

وأشار المستشار جمال عبدالرحمن، إلى أن أعداد المرشحين بمختلف الدوائر تمثلت فى 22 مرشحًا بمدينة أسيوط ، ومركز أبوتيج 17 مرشح ومركز القوصية 15 مرشح ومركز منفلوط 16 مرشح ومركز الفتح وأبنوب 23 مرشح ومركز البداري وساحل سليم 21 مرشح ومركز ديروط 11 مرشحين و مركز أسيوط 12 مرشح ، ومركزي صدفا والغنايم 6 مرشحين .

وأكد المستشار “جمال” إلي إصدار تعليمات لأعضاء لجنة تلقي طلبات الترشح لبرلمان 2015 ، بسرعة الاتصال بطالبي الترشح المتقدمين بطلبات الترشح لجنة الانتخابات ، بتقديم كشوف طبية حديثة حتي تستكمل المستندات اللازمة لترشحهم،مشيرًا إلي أنه يستمر العمل في قبول التقارير الطبية للمرشحين حتى يومي 13 ، و14 سبتمبر الجاري ، من الساعة التاسعة صباحا وحتي الخامسة من مساء.