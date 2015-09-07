إنفوجرافيك في الجول - تعرف على الأسعار الرسمية لصفقات الزمالك

أبرم نادي الزمالك 10 صفقات في موسم الانتقالات الصيفية استعدادا لموسم 2015-2016 سيلعب منهم ثمانية في الموسم الجديد ويخرج ثنائي معارا.
ومع تردد إتمام الزمالك لصفقة محمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح سبورتنج لشبونة فإن قيمة انتقاله سيتحملها اللاعب من مستحقاته. وهو الحال بالنسبة لمحمد إبراهيم.
وتواصل FilGoal.com مع أحمد مرتضى منصور المتحدث الرسمي لنادي الزمالك وأفصح عن القيمة الرسمية للصفقات.
* قيمة انتقال حمودي وشيكابالا ومحمد إبراهيم مُحولة للجنيه المصري لكن الزمالك سيدفعها بالدولار واليورو للأندية بازل وسبورتنج لشبونة وماريتيمو.
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