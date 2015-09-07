وسائل إعلام روسية: مدفعية موسكو تدعم القوات السورية قرب ميناء اللاذقية

أعلنت وسائل الإعلام الروسية أن المدفعية الروسية تقوم بدعم القوات المسلحة السورية للعمل بنشاط على مقربة من ميناء اللاذقية في شمال البلاد.

وأوضحت صحيفة "فزجلياد" الروسية أن بوابة المعلومات "المخبر العسكرى"، أكدت نقلاً عن مصادرها الخاصة أن الجيش السوري يتم دعمه من كتيبة عسكرية روسية قام بتوسيع سيطرته على الأراضى السورية.

وأوضحت الصحيفة الروسية أن الجيش الروسى قام بتحييد المسلحين في المناطق الشمالية من المدينة والتوسع أكثر من 20 كيلومترًا، وتم تكثيف أعمال القتال واستخدام الطائرات الروسية على مواقع للمقاتلين السوريين.

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