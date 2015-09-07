أخبار عاجلة

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
ملك المغرب يعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
الكرملين: موسكو لا تملك تأثيرًا على الأسد ولا تقدم له دعمًا غير مشروط -
العرب اليوم: دهس وانفجارات وهجمات -
التظاهرات تهدد لقاء سموحة وبيدفيست -
مساء الأنوار: تصريحات ك. إبراهيم حسن من أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: تصريحات مرتضى منصور حول زيارة رئيس الوزراء لنادي الزمالك -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : البيع بالآجل لتجار التجزئة يؤثر في رفع الأسعار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وسائل إعلام روسية: مدفعية موسكو تدعم القوات السورية قرب ميناء اللاذقية

Google+ Print
وسائل إعلام روسية: مدفعية موسكو تدعم القوات السورية قرب ميناء اللاذقية وسائل إعلام روسية: مدفعية موسكو تدعم القوات السورية قرب ميناء اللاذقية
أعلنت وسائل الإعلام الروسية أن المدفعية الروسية تقوم بدعم القوات المسلحة السورية للعمل بنشاط على مقربة من ميناء اللاذقية في شمال البلاد.

وأوضحت صحيفة "فزجلياد" الروسية أن بوابة المعلومات "المخبر العسكرى"، أكدت نقلاً عن مصادرها الخاصة أن الجيش السوري يتم دعمه من كتيبة عسكرية روسية قام بتوسيع سيطرته على الأراضى السورية.

وأوضحت الصحيفة الروسية أن الجيش الروسى قام بتحييد المسلحين في المناطق الشمالية من المدينة والتوسع أكثر من 20 كيلومترًا، وتم تكثيف أعمال القتال واستخدام الطائرات الروسية على مواقع للمقاتلين السوريين.


>- الخارجية الروسية : إمدادات السلاح لسوريا هدفها محاربة الإرهاب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365