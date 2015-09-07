أخبار عاجلة

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
ملك المغرب يعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
الكرملين: موسكو لا تملك تأثيرًا على الأسد ولا تقدم له دعمًا غير مشروط -
العرب اليوم: دهس وانفجارات وهجمات -
التظاهرات تهدد لقاء سموحة وبيدفيست -
مساء الأنوار: تصريحات ك. إبراهيم حسن من أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: تصريحات مرتضى منصور حول زيارة رئيس الوزراء لنادي الزمالك -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : البيع بالآجل لتجار التجزئة يؤثر في رفع الأسعار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محلب يطالب بمراقبة الأسواق للحفاظ على عدالة توزيع اللحوم قبل عيد الأضحى

Google+ Print
محلب يطالب بمراقبة الأسواق للحفاظ على عدالة توزيع اللحوم قبل عيد الأضحى محلب يطالب بمراقبة الأسواق للحفاظ على عدالة توزيع اللحوم قبل عيد الأضحى
عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة توفير اللحوم فى الأسواق قبل حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور وزيرى التنمية المحلية، والتموين، بالإضافة إلى رئيس هيئة الخدمات البيطرية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتبريدات والتوريدات، ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ونائب رئيس هيئة السلع التموينية، ومدير إدارة الإنتاج بجهاز الخدمة الوطنية، ورئيس مجلس إدارة شركة اللحوم.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه فى بداية الاجتماع، أشار المهندس إبراهيم محلب إلى التنسيق الذى يتم حالياً بين وزارة والجهات التابعة للقوات المسلحة لتوفير اللحوم فى الأسواق، خاصة قبل عيد الأضحى.

وطالب رئيس الوزراء، بأن تكون هناك رقابة على الأسواق، حتى لا تتم المتاجرة باللحوم، وفى الوقت نفسه ضرورة أن تكون هناك عدالة فى التوزيع، وذلك عن طريق وضع خريطة جغرافية لتوزيع المواد الغذائية والتموينية واللحوم والأضاحى خلال هذه الفترة، على مختلف المناطق والمحافظات.

ووجه رئيس الوزراء بمد ساعات العمل فى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، قبل العيد، لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم، والمواد الغذائية والتموينية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد