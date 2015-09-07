محلب يطالب بمراقبة الأسواق للحفاظ على عدالة توزيع اللحوم قبل عيد الأضحى

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة توفير اللحوم فى الأسواق قبل حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور وزيرى التنمية المحلية، والتموين، بالإضافة إلى رئيس هيئة الخدمات البيطرية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتبريدات والتوريدات، ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ونائب رئيس هيئة السلع التموينية، ومدير إدارة الإنتاج بجهاز الخدمة الوطنية، ورئيس مجلس إدارة شركة اللحوم.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه فى بداية الاجتماع، أشار المهندس إبراهيم محلب إلى التنسيق الذى يتم حالياً بين وزارة التموين والجهات التابعة للقوات المسلحة لتوفير اللحوم فى الأسواق، خاصة قبل عيد الأضحى.

وطالب رئيس الوزراء، بأن تكون هناك رقابة على الأسواق، حتى لا تتم المتاجرة باللحوم، وفى الوقت نفسه ضرورة أن تكون هناك عدالة فى التوزيع، وذلك عن طريق وضع خريطة جغرافية لتوزيع المواد الغذائية والتموينية واللحوم والأضاحى خلال هذه الفترة، على مختلف المناطق والمحافظات.

ووجه رئيس الوزراء بمد ساعات العمل فى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، قبل العيد، لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم، والمواد الغذائية والتموينية.