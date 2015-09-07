إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ23 شخصا من جنسيات مختلفة بالبحيرة

تمكن، منذ قليل، رجال مباحث رشيد برئاسة الرائد محمد هشام بإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من إحباط هجرة غير شرعية لـ23 شخصا من جنسيات مختلفة عبر ساحل البحر المتوسط بمنطقة رشيد.

وكانت معلومات وردت لمكتب مخابرات حرس الحدود بأبو قير يتضمن قيام 23 فردا من جنسيات مختلفة معظمهم سودانيى الجنسية حال تواجدهم بمنطقة شاطئ رشيد دائرة المركز، تمهيدا لاستقلالهم إحدى المراكب للهجرة غير الشرعية لدولة إيطاليا عبر ساحل البحر الأبيض المتوسط تم ضبطهم جميعا، وجار تحرير محضر بالواقعة.