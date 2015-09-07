"آثار الإسكندرية" تضم الأرض المحيطة بكنيسة القصابة الأثرية

قامت لجنة من الآثار الإسلامية والقبطية بالإسكندرية والساحل الشمالى، برئاسة أحمد متولى، بمعاينة موقع كنيسة القصابة البحرية بمنطقة مرسى مطروح التى تعود إلى القرن السادس الميلادى.

وبدأت اللجنة أعمال المعاينة على الطبيعة صباح اليوم، حيث تبين للجنة وجود شواهد أثرية وهى عبارة عن مجموعة من القلى الفخارية تنتشر على سطح الموقع كذلك بقايا أساسات لمبانى وعناصر معمارية وقامت اللجنة بطلب ضم مساحة 200 م ، 100م وتم تكليف منطقة آثار مطروح بأعداد مادة علمية عن الموقع .

جائء ذلك حضور أعضاء اللجنة برئاسة أشرف محمود مدير عام الوجه البحرى وسيناء ، عبد القادر أحمد مدير عام غرب الدلتا ، محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالى ، مبروك البدرى مدير عام شئون مناطق الوجه البحرى وسيناء ، إبراهيم النازوى مدير التسجيل بالقطاع ، حسان حماد مدير عام منطقة مطروح ، محمد العوضى مدير منطقة مطروح ، ماهر عبد الرحمن مدير أملاك وجه بحرى وسيناء، عبدالله إبراهيم مفتش منطقة آثار مطروح ، محمد حمام أثرى بالوجه البحرى.