جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب ثلاجات عرض محظورة قادمة من إيطاليا

أحبطت الإدارة العامة لمكافحة التهرب ببورسعيد برئاسة أحمد شحاتة محاولة تهريب ثلاجات عرض مستعملة محظورة، وذلك بالمخالفة لقانونى الاستيراد والتصدير والجمارك ولائحتهم التنفيذية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له اليوم، إن رئيس المصلحة الدكتور مجدى عبد العزيز تلقى إخطارًا من يوسف حسنى رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى باعتزام إحدى الشركات استيراد عدد من أجهزة العرض الواردة من إيطاليا منشأ أوروبى، والصنف طبقا للمستندات أدوات مطاعم.

وأضاف المصدر أنه تم تشكيل لجنة جمركية، وبتفتيش الحاوية تبين وجود 63 ثلاجة عرض و9 ماكينات لصنع القهوة مستعملة، مشيرًا إلى أن قيمة التعويضات قدرت بنحو 204 آلاف جنيه.

وأشار إلى أن الدكتور مجدى عبد العزيز قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.