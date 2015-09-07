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طائرة بدون طيار تقتل داعشى بريطانى فى سوريا

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طائرة بدون طيار تقتل داعشى بريطانى فى سوريا طائرة بدون طيار تقتل داعشى بريطانى فى سوريا
قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الاثنين إن بريطانيا نفذت ضربة بطائرة بدون طيار أسفرت عن مقتل مواطنين بريطانيين اثنين يشتبه بأنهما من مقاتلي تنظيم داعش بسوريا، وذلك على الرغم من ان لم تحصل على تفويض برلماني للقيام بعمل عسكري في هذا البلد.

وتنفذ بريطانيا هجمات منتظمة في العراق وترسل طائرات بلا طيار فوق سوريا لجمع معلومات مخابرات عن التنظيم المتشدد ولكن على خلاف الشركاء الآخرين في التحالف فإنها لا تستهدف مواقع داعش في سوريا حيث فشل كاميرون في الحصول على تفويض من البرلمان بعمل ذلك في عام 2013.

وقال كاميرون للبرلمان اليوم الاثنين إنه في تحرك دفاعا عن النفس قتل بريطاني في ضربة جوية دقيقة نفذتها طائرة للقوات الجوية الملكية يجري التحكم فيها عن بعد وقتل أيضا اثنان آخران كانا مسافرين مع الرجل أحدهما بريطاني آخر.

وقال كاميرون "اتخذنا هذا العمل لأنه لم يكن هناك بديل عنه." وأضاف إن الرجلين كانا يتآمران لشن هجمات على بريطانيا.
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مصر 365

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