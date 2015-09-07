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مقتل 15 مسلحا من تنظيم داعش بينهم 6 يحملون الجنسية الألمانية فى الموصل

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مقتل 15 مسلحا من تنظيم داعش بينهم 6 يحملون الجنسية الألمانية فى الموصل مقتل 15 مسلحا من تنظيم داعش بينهم 6 يحملون الجنسية الألمانية فى الموصل
كشفت مصادر في شرطة نينوى ووزارة البيشمركة اليوم الاثنين مقتل 15 مسلحا من تنظيم (داعش) بينهم 6 يحملون الجنسية الألمانية شرق الموصل وشمالها.

وقال العميد محمد الجبوري إن "مسلحين مجهولين اشتبكوا مع عناصر التنظيم خلال تواجدهم في حي السكر شرقي الموصل".

وأشار الجبوري إلى أن" الاشتباكات استغرقت زهاء ساعتين متواصلة بعد أن تمكن المسلحون من محاصرة عناصر داعش من ثلاث مناطق تقع شرقي الموصل وقتلوا تسعة منهم ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة ".

وأوضح أن "عناصر داعش سارعت بغلق منافذ منطقة السكر واعتقلت العشرات من شبابها واقتادوهم إلى جهات مجهولة بتهمة التعاون مع المسلحين ضد التنظيم بالموصل".

كما أفاد مصدر في وزارة البيشمركة اليوم بمقتل ستة مسلحين وحرق ثلاث سيارات من نوع هامر لداعش شمال الموصل إثر قصف طائرات التحالف الدولي للسيارات التي كانت تقل مسلحين يحملون الجنسية الألمانية في قرية عمر قابجي داخل ناحية بعشيقة شمال الموصل.

وأضاف أن "تنظيم داعش نقل جثث عناصره الأجانب للطب العدلي بالموصل وأمر بالتحفظ عليها".
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مصر 365