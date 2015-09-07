خالد مشعل يدعو لتأجيل انعقاد المجلس الوطنى الفلسطينى

دعا رئيس المكتب السياسى خالد مشعل، مساء اليوم الاثنين، تأجيل عقد المجلس الوطنى الفلسطينى إلى حين التوافق والتحضير الجيد لعقده بالصورة الصحيحة، مؤكدًا أن عقده بالصورة الانفرادية يضر بوحدة الصف الفلسطينى.

ودعا مشعل فى كلمة له من الدوحة، لضرورة المبادرة بدعوة انعقاد الإطار القيادى المؤقت للانعقاد فورًا، موضحًا أن حماس مستعدة لعقده فى أى عاصمة عربية.

وشدد على ضرورة دعوة المجلس التشريعى للانعقاد ومزاولة أعماله وتشكيل حكومة وحدة وطنية تدير شئون الوطن وذلك بروح من التوافق والشراكة من دون انفراد لحين اجراء انتخابات حرة ونزيهة، داعيًا لضرورة التأكيد على انجاز المصالحة الوطنية وإنهاء انقسام من خلال التطبيق العادل لبنود المصالحة بما فيها إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وانتخاب المجلس الوطنى.

ودعا مشعل الى حوار وطنى شامل يشارك فيه الجميع فى أى زمان ومكان للتوافق على استراتيجية مشتركة.

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مصادر: تأجيل اجتماع المجلس الوطنى الفلسطينى المزمع انعقاده منتصف سبتمبر