أخبار عاجلة

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
ملك المغرب يعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
الكرملين: موسكو لا تملك تأثيرًا على الأسد ولا تقدم له دعمًا غير مشروط -
العرب اليوم: دهس وانفجارات وهجمات -
التظاهرات تهدد لقاء سموحة وبيدفيست -
مساء الأنوار: تصريحات ك. إبراهيم حسن من أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: تصريحات مرتضى منصور حول زيارة رئيس الوزراء لنادي الزمالك -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : البيع بالآجل لتجار التجزئة يؤثر في رفع الأسعار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

خالد مشعل يدعو لتأجيل انعقاد المجلس الوطنى الفلسطينى

Google+ Print
خالد مشعل يدعو لتأجيل انعقاد المجلس الوطنى الفلسطينى خالد مشعل يدعو لتأجيل انعقاد المجلس الوطنى الفلسطينى
دعا رئيس المكتب السياسى خالد مشعل، مساء اليوم الاثنين، تأجيل عقد المجلس الوطنى الفلسطينى إلى حين التوافق والتحضير الجيد لعقده بالصورة الصحيحة، مؤكدًا أن عقده بالصورة الانفرادية يضر بوحدة الصف الفلسطينى.

ودعا مشعل فى كلمة له من الدوحة، لضرورة المبادرة بدعوة انعقاد الإطار القيادى المؤقت للانعقاد فورًا، موضحًا أن حماس مستعدة لعقده فى أى عاصمة عربية.

وشدد على ضرورة دعوة المجلس التشريعى للانعقاد ومزاولة أعماله وتشكيل حكومة وحدة وطنية تدير شئون الوطن وذلك بروح من التوافق والشراكة من دون انفراد لحين اجراء انتخابات حرة ونزيهة، داعيًا لضرورة التأكيد على انجاز المصالحة الوطنية وإنهاء انقسام من خلال التطبيق العادل لبنود المصالحة بما فيها إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وانتخاب المجلس الوطنى.

ودعا مشعل الى حوار وطنى شامل يشارك فيه الجميع فى أى زمان ومكان للتوافق على استراتيجية مشتركة.
>

مصادر: تأجيل اجتماع المجلس الوطنى الفلسطينى المزمع انعقاده منتصف سبتمبر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365