محافظ الشرقية يكرم الموهوبين فى ندوة"نحو تنمية مستدامة لحياة أفضل"

كرم الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية الموهوبين والمتميزين فى الرياضة والثقافة والفن وطال التكريم أطفال وشباب وحاصلين على الماجستير والدكتوراة من الجامعات المصرية .

جاء ذلك خلال مشاركته فى فعاليات ندوة "نحو تنمية مستدامة لحياة أفضل " التى نظمها اليوم الاتحاد العربى للتنمية المستدامة بالمحافظة , بالتعاون مع مؤسسة حياة للتنمية والدمج المجتمعى بمكتبة مصر العامة بالزقازيق ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

وقال المحافظ: أنا داعم وبكل قوة لجميع أنشطة المنظمات غير الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة لأن العالم كله معنى الآن بتفعيل أنشطة تلك المنظمات والشرقية تحتاج مزيدا من الجهد وتكاتف الجميع من أجل تحقيق التنمية المستدامة التى تلبى احتياجات الأجيال الحاضرة دون انتقاص لحقوق الأجيال القادمة.

وأدار المحافظ حواراً مع الشباب للتعرف على رؤيتهم فى حل مشاكل المواطنين مؤكداً ضرورة التنسيق بين المحافظة والاتحاد ومؤسسة حياة فى ملف الغارمين والغارمات .