"صوت العرب" بالإسماعيلية: بشائر المليون فدان.. قرية الأمل تستقبل الخريجين

فى إطار مبادرته لرعاية الصحف الإقليمية، ينشر"اليوم السابع" العدد الجديد لصحيفة "صوت العرب الجرىء"، والتى يرأس مجلس إدارتها أحمد محمد إبراهيم، ويرأس تحريرها الكاتب محمد جبر، ومدير تحريرها إبراهيم الكيلانى.

ونشرت الصحيفة تحقيقًا موسعًا بعنوان " قرية الجاسوس ببلبيس فى خبر كان.. 400 فدان مهددة بالبوار بسبب انسداد شبكة الصرف الزراعى وارتفاع نسبة المياه الجوفية.. المزارعون: نستخدم مياه المجارى لرى الأرض ولا نستطيع زراعة المحاصيل الصيفية.

وجاءت أبرز عناوين العدد:

ومن الأخبار الفنية

- ومن الأخبار الرياضية

>- قرية الأمل تستقبل أبناءها من شباب الخريجين وصغار المزارعين>- وزير الشباب والرياضة يتابع آخر استعدادات جامعة القناة لاستقبال أسبوع شباب الجامعات المصرية العاشر>- بعد عرض معاناتهم وتوصيل صوتهم للمسئولين.. "الصحة" تزود مستشفى بئر العبد بـ3 وحدات غسيل كلوى والمرضى يقدمون الشكر لـ "صوت العرب">- الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لمدينة القنطرة غرب خلال ثلاثة شهور>- محافظ بورسعيد يبحث سبل تفعيل دور الغرفة التجارية فى المشارطة المجتمعية>- المصريين الأحرار بالإسماعيلية ينظم رحلة للصم والبكم للقناة الجديدة>- "جوسق" الشرقية فى خبر كان>- إحالة موظفى الإدارة الهندسية ومسئول حماية الأراضى بالأسدية فى أبو حماد للناية العامة>- بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحى "بالكيلو2" بتكلفة 16 مليون جنيه>- مصرع عامل وإصابة 2 آخرين سقطوا فى بيارة صرف صحى بالقصاصين>- عايز حقى تنجح فى جمع 18 ألف جنيه حتى الآن>- رئيس قرية الشروق: مياه الشرب والكهرباء والمصارف على رأس الأولويات>- مدير مسنشفى العريش العام لـ "صوت العرب": نقدم خدمة طبية متميز ومن النادر تحويل أى حالة خارج بالمحافطة>- 65 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية العاجلة لتطوير مركز القصاصين الجديد>- تامر حسنى ومحمد حماقى.. وجهان لعملة فنية واحدة>- ياسمين الخطيب تهاجم هانى شاكر بعد قراره عن "العاريات">- نوال الزغبى تطرح ألبومها " مش مسامحة">- هيفاء وهبى: أؤيد الثورة اللبنانية وحان وقت التغيير>- الزمالك يرفض عرض بوردوا الفرنسى لشراء عمر جابر>- إيقاف كرم جابر صدمة للرياضة المصرية قبل الأولمبياد.. والمصارعة تستعين بـ"صرصار">- سمير زاهر: أطالب السيسى بالتدخب لإنهاء أزمة الأهلى والزمالك>- الإسماعيلى ينهى أزمة وقف القيد مؤقتًا مع اتحاد الكرة ويتمكن من تسجيل لاعبيه



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