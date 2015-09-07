بالصور.. تجار"النبوى المهندس" بالخارجة يعترضون على إزالة واجهات محلاتهم

نظم العشرات من كبار التجار وأصحاب المحلات التجارية بشارع النبوى المهندس فى مدينة الخارجة بالوادى الجديد وقفة احتجاجية أمام مقر ديوان عام المحافظة اليوم احتجاجًا على إزالة واجهات أحد المحلات والشروع فى إزالة باقى الواجهات من قبل رئاسة مركز الخارجة.

وطالب المحتجون محافظ الوادى الجديد بتطبيق روح القانون فى ظل انتشار البروزات بجميع شوارع المدينة خاصة أنهم يحافظون على الشكل الجمالى للشارع باعتباره الواجهة الرئيسية للمحافظة.

والتقى التجار المحتجون اللواء أشرف شاش سكرتير عام المحافظة فأكد لهم أنه لن يسمح مطلقًا بمخالفة القانون وأصدر توجيهاته لنائب رئيس مركز الخارجة والمشرف على الإزالة بمنح التجار وأصحاب المحلات مهلة 15 يومًا لحين تقنين أوضاعهم وإزالة الزوائد.

وأكد أصحاب المحلات أن لديهم موافقات من ساكنى العقارات التى تعلو محلاتهم بعدم الممانعة فى عمل البروزات واللافتات منذ فترة طويلة ولا يعلمون سبب الحملة التى تستهدفهم فى الوقت الذى تعج فيه مدينة الخارجة بالمخالفات.



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