أخبار عاجلة

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
ملك المغرب يعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
الكرملين: موسكو لا تملك تأثيرًا على الأسد ولا تقدم له دعمًا غير مشروط -
العرب اليوم: دهس وانفجارات وهجمات -
التظاهرات تهدد لقاء سموحة وبيدفيست -
مساء الأنوار: تصريحات ك. إبراهيم حسن من أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: تصريحات مرتضى منصور حول زيارة رئيس الوزراء لنادي الزمالك -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : البيع بالآجل لتجار التجزئة يؤثر في رفع الأسعار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. تجار"النبوى المهندس" بالخارجة يعترضون على إزالة واجهات محلاتهم

Google+ Print
نظم العشرات من كبار التجار وأصحاب المحلات التجارية بشارع النبوى المهندس فى مدينة الخارجة بالوادى الجديد وقفة احتجاجية أمام مقر ديوان عام المحافظة اليوم احتجاجًا على إزالة واجهات أحد المحلات والشروع فى إزالة باقى الواجهات من قبل رئاسة مركز الخارجة.

وطالب المحتجون محافظ الوادى الجديد بتطبيق روح القانون فى ظل انتشار البروزات بجميع شوارع المدينة خاصة أنهم يحافظون على الشكل الجمالى للشارع باعتباره الواجهة الرئيسية للمحافظة.

والتقى التجار المحتجون اللواء أشرف شاش سكرتير عام المحافظة فأكد لهم أنه لن يسمح مطلقًا بمخالفة القانون وأصدر توجيهاته لنائب رئيس مركز الخارجة والمشرف على الإزالة بمنح التجار وأصحاب المحلات مهلة 15 يومًا لحين تقنين أوضاعهم وإزالة الزوائد.

وأكد أصحاب المحلات أن لديهم موافقات من ساكنى العقارات التى تعلو محلاتهم بعدم الممانعة فى عمل البروزات واللافتات منذ فترة طويلة ولا يعلمون سبب الحملة التى تستهدفهم فى الوقت الذى تعج فيه مدينة الخارجة بالمخالفات.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365