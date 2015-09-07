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لجنة انتخابات أسيوط: ارتفاع أعداد المرشحين لـ143 فى اليوم السابع

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لجنة انتخابات أسيوط: ارتفاع أعداد المرشحين لـ143 فى اليوم السابع لجنة انتخابات أسيوط: ارتفاع أعداد المرشحين لـ143 فى اليوم السابع
قال المستشار جمال عبد الرحمن، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية بمحافظة أسيوط، إن اللجنة تلقت اليوم الاثنين أوراق ترشح 5 مرشحين جدد ليصبح إجمالى المرشحين 143 مرشحًا فى اليوم السابع لفتح باب الترشح.

وأشار المستشار جمال عبد الرحمن، إلى أن إعداد المرشحين بمختلف الدوائر تمثلت فى 22 مرشحًا بمدينة أسيوط، ومركز أبوتيج 17 مرشحًا ومركز القوصية 15 مرشح ومركز منفلوط 16 مرشح ومركز الفتح وأبنوب 23 مرشحًا ومركز البدارى وساحل سليم 21 مرشحًا ومركز ديروط 11 مرشحًا ومركز أسيوط 12 مرشحًا، ومركزى صدفا والغنايم 6 مرشحين.

وأكد المستشار "جمال" إصدار تعليمات لأعضاء لجنة تلقى طلبات الترشح لبرلمان 2015، بسرعة الاتصال بطالبى الترشح المتقدمين بطلبات الترشح لجنة الانتخابات، بتقديم كشوف طبية حديثة حتى تستكمل المستندات اللازمة لترشحهم، مشيرًا إلى أنه يستمر العمل فى قبول التقارير الطبية للمرشحين حتى يومي 13، و14 سبتمبر الجارى، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة من مساء.

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