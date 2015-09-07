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عبد الخالق: انتظر استدعاء كوبر.. وفشلنا أمام منتخبات غير معروفة من قبل

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عبد الخالق: انتظر استدعاء كوبر.. وفشلنا أمام منتخبات غير معروفة من قبل عبد الخالق: انتظر استدعاء كوبر.. وفشلنا أمام منتخبات غير معروفة من قبل

ينتظر إبراهيم عبد الخالق لاعب وسط الزمالك المنضم هذا الصيف من سموحة الحصول على فرصة الانضمام لمنتخب مصر قريبا.

وقال عبد الخالق للموقع الرسمي للزمالك اليوم الاثنين: "انتظر استدعاء هيكتور كوبر لي في المباريات المقبلة".

وتابع "هذا حلمي الأكبر ولن أفرط في الفرصة، خصوصا أنني أنتظر مباريات الدوري والكأس لإثبات نفسي في ظل عدم قيدي في القائمة الأفريقية" .

ورفض عبد الخالق التقليل من أهمية فوز منتخب مصر الكبير على مضيفه تشاد 5-1 أمس الأحد في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2017.

وأتم عبد الخالق " فشل في التأهل من قبل بسبب نتائجه مع المنتخبات غير المعروفة، ولكننا قادرون على التأهل للجابون الآن".

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فيديو اليوم السابع

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