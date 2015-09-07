الزمالك ' كامل العدد ' تحت قيادة فيريرا يوم الأربعاء

يعود الزمالك للتدرب بكامل لاعبيه يوم الأربعاء، تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزفالدو فيريرا الذي عاد للقاهرة بعد انتهاء إجازته.

ويستعد الزمالك لمواجهة أورلاندو بايرتس يوم الأحد في الجولة السادسة من مرحلة المجموعات بكأس الكونفدرالية.

ووصل فيريرا إلى القاهرة أمس الأحد، بعد انتهاء إجازته التي قضاها في البرتغال.

ومن المقرر أن ينضم لاعبو الزمالك الدوليين إلى مران يوم الأربعاء، بعد وصول تسعة لاعبين مع منتخب مصر من تشاد.

اللاعبون هم حازم إمام وإبراهيم صلاح وعمر جابر وأحمد الشناوي وباسم مرسي ومحمود كهربا وأحمد توفيق وطارق حامد وحمادة طلبة.

ويصل أيضا محمد كوفي مدافع منتخب بوركينا فاسو اليوم الاثنين، استعدادا للانضمام لتدريبات الزمالك.