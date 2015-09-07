أخبار عاجلة

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
ملك المغرب يعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
الكرملين: موسكو لا تملك تأثيرًا على الأسد ولا تقدم له دعمًا غير مشروط -
العرب اليوم: دهس وانفجارات وهجمات -
التظاهرات تهدد لقاء سموحة وبيدفيست -
مساء الأنوار: تصريحات ك. إبراهيم حسن من أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: تصريحات مرتضى منصور حول زيارة رئيس الوزراء لنادي الزمالك -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : البيع بالآجل لتجار التجزئة يؤثر في رفع الأسعار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الزمالك ' كامل العدد ' تحت قيادة فيريرا يوم الأربعاء

Google+ Print
الزمالك ' كامل العدد ' تحت قيادة فيريرا يوم الأربعاء الزمالك ' كامل العدد ' تحت قيادة فيريرا يوم الأربعاء

يعود الزمالك للتدرب بكامل لاعبيه يوم الأربعاء، تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزفالدو فيريرا الذي عاد للقاهرة بعد انتهاء إجازته.

ويستعد الزمالك لمواجهة أورلاندو بايرتس يوم الأحد في الجولة السادسة من مرحلة المجموعات بكأس الكونفدرالية.

ووصل فيريرا إلى القاهرة أمس الأحد، بعد انتهاء إجازته التي قضاها في البرتغال.

ومن المقرر أن ينضم لاعبو الزمالك الدوليين إلى مران يوم الأربعاء، بعد وصول تسعة لاعبين مع منتخب مصر من تشاد.

اللاعبون هم حازم إمام وإبراهيم صلاح وعمر جابر وأحمد الشناوي وباسم مرسي ومحمود كهربا وأحمد توفيق وطارق حامد وحمادة طلبة.

ويصل أيضا محمد كوفي مدافع منتخب بوركينا فاسو اليوم الاثنين، استعدادا للانضمام لتدريبات الزمالك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلة مع السفير المصري في جوهانسبرج وك. مؤمن سليمان قبل لقاء بيدفيست

مساء الأنوار: مقابلة مع السفير المصري في جوهانسبرج وك. مؤمن سليمان قبل لقاء بيدفيست