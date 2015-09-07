الشناوي: ألغيت فكرة الاحتراف.. وإكرامي قلبه نظيف

أغلق أحمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر الباب أمام إمكانية رحيله عن نادي الزمالك في الفترة القادمة.

وقال الشناوي: "ألغيت فكرة الاحتراف ومستمر مع الزمالك، وأتمنى أن أفوز بأكبر قدر من البطولات مع الفريق".

وأضاف في تصريحات لقناة "الحياة 2": "كما أسعى للتأهل مع منتخب مصر لكأس أفريقيا".

وتطرق حارس الزمالك للمنافسة مع شريف إكرامي على حراسة عرين مصر: "الوضع تغير كثيرًا عن الماضي، وإكرامي قلبه نظيف ويحب الخير لزملائه، ويدعمني دائمًا".

وواصل: "الشعور سيكون متبادلاً عندما يشارك إكرامي، لأن الأهم لدينا أن يفوز المنتخب بغض النظر عمن يشارك".

وأتم الشناوي: "الفوز على تشاد كان مهمًا للغاية، لأنه تحقق وسط ظروف صعبة للغاية، لدرجة أنني أرتديت 3 ستريتش لتفادي الإصابة أثناء السقوط على أرض الملعب".