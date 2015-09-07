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بالفيديو - حوار كوميدي بين سعد سمير ومحمد صلاح ' تربية أبو تريكة '

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بالفيديو - حوار كوميدي بين سعد سمير ومحمد صلاح ' تربية أبو تريكة ' بالفيديو - حوار كوميدي بين سعد سمير ومحمد صلاح ' تربية أبو تريكة '

دخل سعد الدين سمير مدافع الأهلي في وصلة مداعبة لمحمد صلاح في فندق إقامة عقب مباراة تشاد التي انتهت بفوز عريض للمنتخب بنتيجة 5-1.

وقال صلاح عبر قناة "الحياة 2" ردًا على سؤال سعد سمير: "ما شعورك وأنت تزامل توتي ودي روسي في روما، وتلعب بجوار هذه الأشكال في منتخب ؟".

ورد مهاجم روما: "شرف لي بالطبع أن ألعب بجوار هؤلاء النجوم، وسعيدًا أيضًا باللعب بجوار لاعبين مثل عمرو جمال ورمضان صبحي".

ليقاطعه مدافع الأهلي ضاحكًا: "إجابات دبلوماسية ليست غريبة عليك، فأنت تربية أبوتريكة".

ويتصدر المنتخب المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، خلفه نيجيريا 4 نقاط، تنزانيا نقطة، وأخيرًا تشاد بدون رصيد.

شاهد الحوار بين الثنائي

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فيديو اليوم السابع

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