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المتحدث باسم مجلس الوزراء: وزير الرى الأقرب لتولى حقيبة "الزراعة"

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المتحدث باسم مجلس الوزراء: وزير الرى الأقرب لتولى حقيبة "الزراعة" المتحدث باسم مجلس الوزراء: وزير الرى الأقرب لتولى حقيبة "الزراعة"
قال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن قرار تشكيل منذ بدايتها يحدد وزير بديل لآخر فى حالات المرض، والاستقالة.

ورجح القاويش، فى تصريحات صحفية لمحررى مجلس الوزراء، أن الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى هو الأقرب لتولى حقيبة وزارة الزراعة عقب تقديم الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة السابق استقالته وقبولها من قِبَل رئيس الوزراء.


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