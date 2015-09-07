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فرع الثقافة الجماهيرية بالوادي الجديد تواصل فاعليات برنامج صيف ولادنا 2015‎

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فرع الثقافة الجماهيرية بالوادي الجديد تواصل فاعليات برنامج صيف ولادنا 2015‎ فرع الثقافة الجماهيرية بالوادي الجديد تواصل فاعليات برنامج صيف ولادنا 2015‎

أرشيفية – ورشة فنون

يواصل فرع الثقافة الجماهيرية بالوادي الجديد تنفيذ فاعليات برنامج صيف ولادنا 2015، والذى بدأ منذ شهر يونيو الماضي من العام الجاري، وينتهى فى الثالث عشر من سبتمبر الجاري.

وقال محسن حسب -وكيل فرع  الثقافة الجماهيرية بالوادي الجديد- إن يتم حاليا تنفيذ ورشة عمل للسينما تختم فعالياتها يوم الخميس المقبل ،ويستمر تقديم العروص الفنية والثقافية على مسارح قصور الثقافة بمراكز المحافظة، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ العديد من البرامج الثقافية، خلال تلك الفترة بالتعاون مع مديريات الأوقاف والشئون الاجتماعية والشباب والرياضة ومركز إعلام الوادي الجديد.

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