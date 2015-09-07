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مدير أمن القاهرة يقود حملات مكبرة بميدان العتبة وعدد من المناطق بالعاصمة

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مدير أمن القاهرة يقود حملات مكبرة بميدان العتبة وعدد من المناطق بالعاصمة مدير أمن القاهرة يقود حملات مكبرة بميدان العتبة وعدد من المناطق بالعاصمة

مدير أمن القاهرة

شدد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية – في ظل استمرار لجهود المديرية في فرض هيبة الدولة و سيادتها- على تفعيل التواجد الأمني لإعادة الوجه الحضاري بكافة الطرق، و المحاور و الميادين بالعاصمة، بالإضافة إلى إزالة كافة الإشغالات والتعديات، والمخالفات على مستوي ميادين وشوارع العاصمة، الأمر الذي يساعد في تحقيق السيولة المرورية.

وقاد اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير، ومدير أمن القاهرة، حملة مكبرة بمناطق “ميدان العتبة ، ش الجيش ، ش 26 يوليو ، كورنيش النيل أمام ماسبيرو”، وبالاشتراك مع الإدارة العامة لمرور القاهرة، والإدارة العامة لقطاع الغرب، وإدارة شرطة المرافق، وذلك نظراً لما رصدته المتابعة من إنتشار عدد من الظواهر السلبية، التي تؤثر على المظهر العام والسيولة المرورية،  لهذه المناطق مثل عربات المأكولات وخلافه، بالإضافة لإعاقة حركة المرور، وقيام بعض المقاهي والمحال العامة بإدارة نشاطها، دون ترخيص من الجهات المختصة.

كما تواصل حملات قطاع أمن القاهرة في كافة المحاور و الميادين لتحقيق الإنضباط، وإعادة المظهر الحضاري لكافة شوارع العاصمة .

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