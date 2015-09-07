تصحيح الإبصار السطحى علاج الراغبين فى الالتحاق بالكليات العسكرية

فى مثل هذا التوقيت يتوافد الكثير من الطلاب لتقديم أوراقهم لدخول الكليات العسكرية وهو ما يستلزم توافر شروط صحية معينة منها قوة الإبصار.

حول ذلك يقول الدكتور أسامة النحراوى أستاذ جراحة العيون بطب قناة السويس ورئيس الجمعية المصرية لجراحات الفيمتوليزر، تشهد عيادات أطباء العيون تزاحم كبير خاصة بتوقيت ظهور نتيجة الثانوية العامة ممن يرغبون إجراء عملية تصحيح إبصار استعدادا للتقدم للكليات العسكرية مثل الحربية والبحرية والفنية العسكرية والطيران والشرطة نظرا لأن ضعف الأبصار يساهم فى عدم قبولهم أثناء الكشف الطبى.

يستكمل د. النحراوى قائلا: "يقوم الأطباء بعمل تصحيح للأبصار بالليزر، من خلال التصحيح السطحى والذى يعتبر أفضل الطرق لهؤلاء الشباب الذين يرغبون فى الدخول لكليات العسكرية نظرا لنتائجها الهائلة، وبالتالى يذهب الشاب ليجتاز الاختبارات الطبيبة بسلام وأمان".

وأضاف د. النحراوى قائلا: "هذه الجراحة البسيطة تساهم فى رفع فرص الشاب ممن يعانون من ضعف الإبصار فى اجتياز الاختبارت الطبيبة".