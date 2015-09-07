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تخفيض أسعار أدوية فيروس C نهاية العام وتوقعات بوصولها للنصف فى 2016

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تخفيض أسعار أدوية فيروس C نهاية العام وتوقعات بوصولها للنصف فى 2016 تخفيض أسعار أدوية فيروس C نهاية العام وتوقعات بوصولها للنصف فى 2016
أكد الدكتور جمال عصمت أستاذ الكبد عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أن الأدوية الجديدة لعلاج فيروس "سى" تحقق نسب شفاء مرتفعة تفوق الـ95 %.

وقال إن تكلفة علاج المريض حاليا تصل إلى 12 ألف جنيه بالأدوية الجديدة، بالإضافة إلى 1500 جنيه تحاليل.

وأشار أن التكلفة ستقل تكلفة الدواء إلى 9600 جنيه قبل نهاية 2015، ومن المنتظر أن يتم تخفيض سعر الأدوية من 5000 : 6000 جنيه قبل نهاية 2016 ثم تخفض سنويا بعد ذلك ويمكن أن تقل أكثر بالتفاوض كلما زاد عدد المرضى وفى حالة وجود بدائل محلية للأدوية القادمة.

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مصر 365

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