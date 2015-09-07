بالفيديو: تعرّفي إلى استخدامات سائل الجلي

لا يقتصر استعمال سائل الجلي على تنظيف الأطباق، بل يساهم الأخير في تنظيف فرشاة الشعر وتلميع المجوهرات وإزالة بقع الدهون عن الملابس.

1. لتنظيف فرشاة الشعر: أضيفي القليل من سائل الجلي في وعاء من الماء، وقومي بنقع فرشاة الشعر لمدّة ساعة تقريباً فيه، ثمّ اغسليها بالماء وجفّفيها.

2. لتلميع المجوهرات: قومي بنقع قطعة المجوهرات في وعاء يحوي مزيجاً من الماء وسائل الجلي، ثمّ افركي القطعة بفرشاة الأسنان، قبل أن تغسليها وتجفّفيها.

3. لإزالة بقع الدهون عن الملابس: ضعي القليل من سائل الجلي في مكان البقعة، وقومي بدعكها بفرشاة الأسنان، من ثمّ اغسليها بالطريقة الاعتيادية.

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