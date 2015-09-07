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بالفيديو: تعرّفي إلى استخدامات سائل الجلي

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بالفيديو: تعرّفي إلى استخدامات سائل الجلي بالفيديو: تعرّفي إلى استخدامات سائل الجلي

الإثنين 07-09-2015 13:54

لا يقتصر استعمال سائل الجلي على تنظيف الأطباق، بل يساهم الأخير في تنظيف فرشاة الشعر وتلميع المجوهرات وإزالة بقع عن الملابس.

1. لتنظيف فرشاة الشعر: أضيفي القليل من سائل الجلي في وعاء من الماء، وقومي بنقع فرشاة الشعر لمدّة ساعة تقريباً فيه، ثمّ اغسليها بالماء وجفّفيها.

2. لتلميع المجوهرات: قومي بنقع قطعة المجوهرات في وعاء يحوي مزيجاً من الماء وسائل الجلي، ثمّ افركي القطعة بفرشاة الأسنان، قبل أن تغسليها وتجفّفيها.

3. لإزالة بقع الدهون عن الملابس: ضعي القليل من سائل الجلي في مكان البقعة، وقومي بدعكها بفرشاة الأسنان، من ثمّ اغسليها بالطريقة الاعتيادية.

 

 

 

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سيدتي

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