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مرض السكر يسبب تشابك المخ بصورة مختلفة عما يسببه مرض الزهايمر

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مرض السكر يسبب تشابك المخ بصورة مختلفة عما يسببه مرض الزهايمر مرض السكر يسبب تشابك المخ بصورة مختلفة عما يسببه مرض الزهايمر
أشارت دراسة أمريكية جديدة إلى أن مرض السكر يتسبب فى تشابك خلايا المخ، بصورة مستقلة عن التشابك الذى يسببه مرض الزهايمر.

وقال فالنداى سريكانث معد الدراسة، إن الدلائل الطبية تشير إلى أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر النوع الثانى معرضون بمعدل الضعفين للإصابة بخرف الشيخوخة، وهو ما يعد تطورا مثيرا أن نتوصل إلى ارتباط المرضين.

وقد بحثت الدراسة فى العلاقة بين مرض السكر النوع الثانى وفقدان خلايا المخ لوصلاتها، وتراكم مستويات طبقات "بيتا أميلويد"، فضلا عن التشابك بين البروتين فى السائل الشوكى بين المشاركين فى الدراسة.

ووجدت الدراسة أن مرضى السكر بلغ فى المتوسط 16 بيكوجرام لكل ميللتر مستويات أعلى من بروتين تو فى السائل الشوكى والدماغى بين المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بالخرف .
>وقد تعكس هذه المستويات المرتفعة مؤشرات أولية يمكن أن تؤدى فى نهاية المطاف إلى تطوير مرض الخرف.

كما وجد الباحثون فى معرض الأبحاث – التى عرضت فى العدد الأخير من المجلة الطبية للأكاديمية الأمريكية لعلم الأعصاب "على الإنترنت – أن مرض السكر كان مرتبطا بانخفاض سمك القشرة المخية، وطبقات من خلايا المخ مع معظم الخلايا العصبية، حيث لوحظ أن مرضى السكر بلغ متوسط سمك قشرتهم المخية نحو 0,03 ملم أقل من الأصحاء، فضلا عن نسبة من الضعف الإدراكى .

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