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عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية: 6 ملايين مصاب بفيروسc فى مصر

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عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية: 6 ملايين مصاب بفيروسc فى مصر عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية: 6 ملايين مصاب بفيروسc فى مصر
أكد الدكتور جمال عصمت أستاذ الكبد عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية أن مجموعة من أساتذة الكبد فى الجامعات المصرية واللجنة القومية لعلاج الفيروسات الكبدية قاموا ببحث إحصائى للتوصل لعدد مرضى فيروس سى فى عام 2014 باستخدام نتائج المسح الديموجرافى الصحى لعام 2008 ولمحاولة وضع خطة علاجية تتبناها اللجنة القومية ووزارة الصحة للقضاء على فيروس سى فى مصر .

وأضاف عصمت فى تصريحات لليوم السابع أن نتائج البحث أظهرت أن إجمالى عدد المرضى المصابين بفيروس سى فى مصر 6 ملايين مريض، موضحا أن هذه النسبة تعتبر أقل من السنوات الماضية قبل عام 2014 نظرا لعلاج عدد كبير من الحالات خلال الفترة الماضية .

وأوضح أستاذ الكبد أن هذا البحث أجرى عام 2014 ، وأن عدد الحالات الجديدة التى يتم تشخيصها سنويا 120 ألف مشيرا إلى أن عدد حالات الإصابات الجديدة سنويا تبلغ ما بين 120 : 150 ألفًا، وعدد حالات سرطان الكبد الناتجة عن فيروس سى سنويا 16 ألف حالة، وعدد الوفيات الناتجة عن فيروس سى 30 ألف سنويا.

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مصر 365

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