تعرف على أسباب الإغماء المصاحب لضيق النفس وطرق علاجه

أرسلت قارئة تقول أنها تعانى على فترات متفاوتة من نوبات إغماء، يصاحبها ضيقا فى التنفس وتعرق شديد مع رؤية ضبابية بالعين، وتؤكد أنها غالبا ما تشعر بأن تلك النوبة تبدأ قبل التعرض لها بدقائق قليلة، كما أنها تعانى من انخفاض ضغط الدم بعد الإفاقة من الإغماء مباشرة.

>وتسال عن سبب تعرضها لتلك النوبات وطرق التشخيص. أسباب نوبات الإغماء

>عن الأسباب التى تؤدى للإصابة بحاله الإغماء التى تعانى منها القارئة، يقول استشارى الأمراض الباطنية الدكتور محمد المنيسى، أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية تقف وراء الإغماء المفاجئ وهى:

>- زيادة كهرباء المخ.

>- اضطراب عضلة القلب.

>- مشاكل وأمراض البنكرياس كزيادة نسبة السكر أو انخفاضة فى الدم. طرق ومراحل تشخيص نوبات الإغماء

>للوقوف على التشخيص السليم للحالة ينصح منيسى ببداية البحث فى الأسباب المتعلقة بأمراض المخ، وخاصة زيادة الشحنات الكهربائية، وهو ما يتم بواسطة أشعة الرنين المغناطيسى على المخ، وفى حاله انتظام الشحنات الكهربائية بالمخ نتجه الى المرحلة التالية وهى البحث عن أمراض القلب يليه البنكرياس.

شبكةعيونالإخبارية

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